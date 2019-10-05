Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı

05.10.2019 15:20

Otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı aynı aileden Ürdünlü turistin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez'in kullandığı 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Arif Tez, kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu ile diğer araçta çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) Lara Dergam Issam Alhalaysı (11) Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA