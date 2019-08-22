ANTALYA Otomobil takla attı 4 yaralı

22.08.2019 16:02

Otomobil takla attı 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yola savrulan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında D400 karayolu Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Şengül Barutçu'nun (42) kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından önce kaldırıma, daha sonra da yolun kenarındaki duvara çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Şengül Barutçu ile Adem Yiğit (42) ve Şengül Barutçu'nun çocukları Y. (8) ve O. (6) yola savrularak yaralandı.

YARALI ANNEYE GİTMEK İSTEDİLER

Kazayı gören vatandaşlar acı içerisinde kıvranan Şengül Barutçu'yu yerden kalkmaması konusunda uyarmaya çalışırken, annesinin o durumunu görerek yanına gelmek isteyen çocukları ise vatandaşlar kaza alanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine kaza yerine Alanya itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 ekipleri tarafından götürüldüğü Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA