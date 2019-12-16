Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı
Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çaparak durduğu anlar yer aldı.