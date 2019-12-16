: Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

16.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:15

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çaparak durduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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