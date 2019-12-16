Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı
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Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:15
Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)

KAZA ANI KAMERADA

'nın ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çaparak durduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya-otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı
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