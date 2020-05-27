ANTALYA Otomobil alev topuna döndü Otomobil alev topuna döndüAntalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil çıkan yangında kül oldu.

Otomobil alev topuna döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil çıkan yangında kül oldu.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkiinde dün saat 16.30 civarında, Paşa Umut Türkoğlu'na ait 07 LF 313 plakalı otomobil, rampa çıkarken arıza yaptı. Sürücü Türkoğlu bunun üzerine aracı yolun kenarına çekti. Kısa bir süre sonra aracın motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden Türkoğlu durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında otomobil küle döndü.

Aracın yandığı esnada civarda bulunan vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA