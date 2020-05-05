Antalya otogarında hareketlilik
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Antalya otogarında hareketlilik

Antalya otogarında hareketlilik
05.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:54

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilden biri olan Antalya'da şehirlerarası otobüs terminali ve yol kontrol noktasında yoğunluk oluştu.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilden biri olan Antalya'da şehirlerarası otobüs terminali ve yol kontrol noktasında yoğunluk oluştu. 7 il dışındaki illere seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu ise devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Nisan'da 30'u büyükşehir 31 ilin giriş ve çıkışları kısıtlanmış, bu illerden birine seyahat etmek isteyenlerin seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Antalya'nın yanı sıra, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı.Açıklama sonrası turizm kenti Antalya'nın şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı. Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar terminelin güvenlik noktalarından geçip bilet gişelerine gelerek, izin verilen illere seyahat için bilet aldı. Otobüs terminali girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında yine tüm vatandaşlar sağlık ve güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Terminalde sosyal mesafe kuralının da uygulandığı görüldü. Seyahat kısıtlamasının 15 gün uzatıldığı 24 ilden birine seyahat etmek isteyen vatandaşlar ise yine terminal içinde yer alan izin komisyonuna başvurup gerekli evrakı sunarak izin alabildi.KONTROL NOKTALARINDA DENETİM ARTIRILDI

Otobüs terminali dışında kentin 4 ana giriş noktasında yaklaşık bir aydır 24 saat görev yapan polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarındaki tedbirleri de artırdı. Kısıtlamanın kaldırıldığı illerden gelenlerin Antalya'ya girişine izin verilirken, çıkışlara ise kısıtlama olmaksızın izin veriliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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