Antalya Otogarı'nda otobüslerin çıkışına izin verilmedi Antalya Otogarı'nda otobüslerin çıkışına izin verilmediKoronavirüs'ü engelleme çalışmaları kapsamında alınan son kararlar neticesinde Antalya Şehirlerarası Terminali'den otobüslerin kalkışına izin verilmedi.

Antalya Otogarı'nda otobüslerin çıkışına izin verilmedi

Koronavirüs'ü engelleme çalışmaları kapsamında alınan son kararlar neticesinde Antalya Şehirlerarası Terminali'den otobüslerin kalkışına izin verilmedi. Yolculuk için bekleyen yolcuların ise biletleri iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler arasında şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığı belirtildi. Açıklamanın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşandı. 23.00'da otobüsler hareket ederken, bu saatten itibaren otobüslerin otogardan çıkışına izin verilmedi.

Saat 23.59'da hareket edecek otobüslerin peronlarına yanaşmasına polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Otobüslerin boş da olsa otogardan çıkışına izin vermeyen trafik polisleri, otobüslerin çıkış güzergahı üzerinde önlem aldı. Bu sırada yolculukları olduğu için otogara gelenler ise büyük şok yaşadı. Otogarın girişinde bulunan güvenlik görevlileri içeriye girmek isteyen kişileri otobüs seferlerinin iptal olduğu yönünde uyardı. Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmek için bilet satış noktalarına yöneldi. Perona gelerek yolcu alacak otobüsler ise otopark kısmında beklemede kaldı. Otobüse binmek için bekleyen yüzlerce yolcu terminal kapısı önünde beklemeye başladı. Bu sırada biletleri iptal olan ve kent merkezine dönmek isteyen kişiler için Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 otobüs gönderdi. Otobüse binen kişiler ücretsiz şekilde kent merkezine götürüldü.

Çıkışına izin verilmeyen otobüs şoförlerinden Ramazan Öcan, "Bugün 23.59'da Antalya'dan Ankara'ya seyahatimiz vardı. Ancak alınan kararla otogardan çıkış yapamıyoruz. Gelecek olan ikinci emre kadar çıkışımıza izin verilmiyor, şimdilik burada bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA