Antalya Otogarı'nda koronavirüs sessizliği
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Antalya Otogarı'nda koronavirüs sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yeni düzenlemeler getirilmesinin ardından otobüs firmaları sefer sayılarını azalttı.

26.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:25
Antalya Otogarı'nda koronavirüs sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yeni düzenlemeler getirilmesinin ardından otobüs firmaları sefer sayılarını azalttı. 30 peron bulunan Antalya Terminali'nde akşam saatlerinde sadece 1 otobüs beklerken, çoğu firma ise bilet satış noktasını kapatmak için başvuruda bulundu.

Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Alınan önlemlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecekleri belirtildi. Otobüs içerisinde bulunan yolcular ise birbirlerine temas edemeyecek şekilde oturma düzeniyle yolculuk edebiliyor.30 OTOBÜSLÜK PERONDA 1 OTOBÜSSalgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla otobüs yolculuklarında düşüş yaşandı. Alınan son kararın ardından Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ise eskiye göre bir sessizlik hakim. Günde yüzlerce otobüsün kalktığı terminalde, akşam saatlerinde 30 perondan yalnızca 1'inde yolcu otobüsünün hareket etmek için beklediği görüldü. Çoğu otobüs firması seferlerini durdurup, terminal içerisinde bulunan bilet satış gişelerini kapatmak için dilekçe verdi. Bazı firmalar ise ilçelerden gelen seferlerinin tamamını iptal ederken, şehir merkezinde bulunan bilet satış noktalarını da kapattı.POLİS OTURMA DÜZENİNİ KONTROL EDİYORGenelgenin ardından otobüs firmaları yolcularına yeni oturma düzenine göre bilet satmaya başladı. Yeni düzene göre, tekli koltuklarda oturan yolcular arasında 1'er koltuk boşluk bırakılırken, çift kişilik koltuklarda ise tek kişi oturmasına ve önündeki koltukta oturan kişinin çaprazına oturmasına izin veriliyor. Terminalden çıkış yapmak için hareket eden otobüslerin tamamı trafik polisleri tarafından durdurularak kontrol ediliyor. Otobüsün kapasitesinin yarısından fazla yolcu varsa indiriliyor, oturma düzenine aykırı bir durum varsa yolcuların yerleri değiştiriliyor.46 KİŞİLİK OTOBÜSTE 10 KİŞİYolcu sayıları ve sefer sayıları düşen çoğu firma bilet fiyatlarında ise bir artışa gitmedi. Koronavirüs öncesi Antalya'dan günde 100 sefer yapan bir firma, bugün itibariyle sefer sayılarının 10'a düştüğünü belirtti. Yolcu bulmakta zorlanan bazı firmalar ise normalde yoğunluk oluşan güzergahları birleştirerek, otobüslerin boş gitmesinin önüne geçmeye çalıştı. Otobüs firması yetkilileri terminal çıkışlarında otobüslerden alınan ücrette indirime gidilmesini istiyor. Saat 16.30'da Antalya'dan İstanbul'a yola çıkan 46 kişilik yolcu otobüsünde ise yalnızca 10 yolcu olduğu görüldü. 'GİDERLERMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ'Yolcu sayısındaki düşüşe rağmen bilet fiyatlarında artış olmadığı söyleyen otobüs şoförü Mehmet Badakol, "Bu durum maddi olarak bizi çok zarara uğrattı. Yolcu sayısı düştüğü için, giderlerimizi karşılayamıyoruz. Önceden aracımızın tamamı dolu oluyordu masrafımızı karşılıyorduk, şimdilerde en fazla 23 kişiyle gidebiliyoruz. İzmir için şu an 10 yolcumuz var, Denizli ve Aydın'dan da 5 kişi alıp yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarda şu dönemde otobüse binmediği için zaten yolcuda yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otogarın içinden görüntüBilet satış ofislerinden detayOtogarın içindeki vatandaşlardan detayOtogarın boş peronlarından genel görüntüVatandaşlardan detaylarOtobüse eşyaların yüklenmesinden genel görüntüOtobüs detayBagaj detayBagajın içindeki kafesteki kediden detayMehmet Badakol'un röportajıOtogardaki polis ekiplerinden detayPolislerin iki otobüsü durdurmasından detayPolisin otobüse binme görüntüsüOtobüsün içinden detay görüntülerPolisin vatandaşlara sosyal mesafe koruma uyarısından detay

Otobüsün otogardan ayrılış görüntüsü


Kaynak: DHA

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