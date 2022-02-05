Antalya Otogarı'nda çuval içinde ruhsatsız tabancalar bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde çuvalda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine bir meyve çuvalında arama yaptı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise savcılıktan serbest bırakıldı.