Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğu
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Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğu

Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğuRamazan Bayramının sona ermesiyle Antalya Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

28.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:37

Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğu

Ramazan Bayramının sona ermesiyle Antalya Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yolcuların çoğunun 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğu dikkati çekerken, HES kodu olmayanlara ise yolculuk izni verilmedi.

Üç günlük Ramazan Bayramının ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların seyahat etmelerinde kolaylık sağlanması üzerine otobüs bileti satışının yapıldığı yazıhanelerde yoğunluk olduğu görüldü. Otogara gelenler için fiziki mesafe kurallarının uygulandığı dikkati çekerken yolcuların büyük kısmının 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğu görüldü. Koronavirüs öncesinde günde ortalama 350 otobüs seferinin yapıldığı otogarda bayramdan sonra sefer sayısı 120'leri gördü. Otobüs bileti almak için gelenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta hala seyahatin yasaklı olduğu Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Manisa, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Konya, Sakarya ve Van'a seyahat etmek isteyen yolcuların e-devlet üzerinden izin almaları gerekiyor. Ayrıca olası bir koronavirüs bulaş olayında temaslı kişilerin kolayca tespit edilebilmesi için başlatılan HES kodu uygulamasında da yolcuların tamamının HES kodu alması zorunlu hale getirildi. HES kodu olmayanlara bilet satışının yapılmadığı kaydedildi.

80 yaşındaki Hüsniye Köksal 4 aydır Antalya'da kızının yanında kaldığını, evden dışarı çıkmadığını söyledi. Evde sıkılmadığını, ancak ikametinin bulunduğu Konya'ya gitmek için bilet aldığını anlatan Köksal, otobüsle Konya'ya gitmek için izin aldığını söyledi.

Bir otobüs firmasının yetkilisi Sadık Tilmaç, Adana, Mersin, doğu ve güneydoğu illerine büyük talep olduğunu söyledi. Fiyatlarda aşırı artış olmadığını anlatan Tilmaç, "Önceden Adana 120 liraydı, şimdi 170 lira, Van 200 liraydı şimdi 350 lira. Yarı kapasiteyle çalışıyoruz. Yoğunluk olur diye düşünüyorum" dedi.

Bir başka otobüs firması yetkilisi Mesut Geylan bir yoğunluk yaşadıklarını ve sefer sayılarının az olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının düşük olduğunu da kaydeden Geylan, "Diğer firmalar 400 lira alırken ulaşımda biz 325 liraya götürüyoruz. Tüm yolculardan HES kodu alıyoruz ve o olmadan ulaşım sağlamıyoruz" dedi.

Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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