ANTALYA Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
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ANTALYA Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu (2)'OTOBÜSÜN ÖNÜNE KENE GİBİ YAPIŞTI'Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan ve bir kişinin otobüsün sileceklerine tutunduğu görüntülerdeki 07 AU 0263 plakalı otobüsün şoförü Hasan Ayyıldız, şahsın durak haricinde binmeye çalıştığını bu nedenle...

04.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:49

Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu (2)

'OTOBÜSÜN ÖNÜNE KENE GİBİ YAPIŞTI'

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan ve bir kişinin otobüsün sileceklerine tutunduğu görüntülerdeki 07 AU 0263 plakalı otobüsün şoförü Hasan Ayyıldız, şahsın durak haricinde binmeye çalıştığını bu nedenle otobüse almadığını söyledi. Ayyıldız, "Aşık Veysel Caddesi üzerindeki trafik ışığında beklerken bilmediğim bir şahıs durak haricinde ve maskesiz şekilde otobüse binmek istedi. Kapıya vurmaya başladı ben de durak harici yolcu alamayacağımı söyledim. Daha sonra benim olduğum tarafa doğru dolaştı. Benim yanımdaki camı yumruklamaya başladı. Alamayacağımı ve gitmesini söyledim" dedi.

Şahsı otobüse almayınca aracın önüne gelerek, sileceklere hasar vermeye başladığını söyleyen Ayyıldız, "Daha sonra da sileceklere tutunmaya başladı. Yeşil ışık yanınca arkadaki araçların beni uyarmasıyla yavaş yavaş hareket ettim. Bu sırada sileceklere tutunmaya başladı. Ben ve otobüsteki yolcular, aracın önünden çekilmesini söyledik. Ben biraz daha hareket etmeye başlayınca sağ taraftaki sileceği kopararak kendisini yolun kenarına attı. Karakola giderek aracıma zarar verdiği için ve beni korkuttuğu için kendisinden şikayetçi oldum. Otobüsün önüne resmen kene gibi yapıştı, bırakmadı" diye konuştu.

'MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN ÇOK OLUYOR'

Buna benzer olayların sürekli başlarına geldiğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Maskesiz binmek isteyen kişiler çok oluyor. Ayrıca bu olayın yaşandığı bölgede çok fazla otobüse kart basmadan binmek isteyenler oluyor. Hep mağdur olan, vatandaşla karşı karşıya gelen bizler oluyoruz. Otobüse alsaydım daha fazlası olabilirdi. Belki beni darp etmeye bile kalkabilirdi" dedi.

ANTALYA Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

Kaynak: DHA

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