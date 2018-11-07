Antalya Otobüs Bekleyen Kadına 3 Çocuğunun Önünde Cinsel Taciz

Otobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz

Avukat 'Şüphelinin bırakılması kabul edilemezö

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 çocuğuyla otobüs bekleyen H.Y. adlı kadına yaklaşan K.A., elini pantolonunun içine sokarak, Aşkım, hadi gel, motosiklete binelim, dağlara gidelim. Hadi bin sevgilim diye tacizde bulundu. Kadın ve eşinin şikayeti sonrası yakalanan K.A. adli kontrolle bırakıldı. Taciz anı güvenlik kamerasınca da kaydedilirken, kadının avukatı Ali Öksüz, daha önce de cinsel taciz suçundan ceza aldığı ortaya çıkan şüphelinin bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hasta olan küçük çocuğunun tedavisi için 31 Ekim Çarşamba günü eşi ve diğer 2 çocuğuyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'ne giden H.Y., muayeneden sonra hastanenin yakınında bulunan bir eczaneden ilaç aldı. H.Y., Manavgat Adliyesi'nde çalışan eşi ve çocuklarıyla birlikte yürüyerek ilçenin en işlek yerlerinden Antalya Caddesi'ne geldi. Eşi adliyedeki mesaisine gitmek için yanlarından ayrılan H.Y. otobüs beklerken, yanlarına yaklaşan motosikletli bir kişi, çocuklarının gözü önünde H.Y.'ye, Aşkım, hadi gel, motosiklete binelim, dağlara gidelim. Hadi bin sevgilim diyerek tacizde bulundu. Şüpheli bu sözleri söylerken, elini pantolonunun içine soktu. H.Y.'nin bağırması ve yardım istemesi üzerine motosikletli hemen olay yerinden uzaklaştı.

DAHA ÖNCE DE TACİZ SUÇUNDAN YARGILANMIŞ

Olayın şokunu atamayan H.Y. akşam mesaiden sonra eve gelen eşine durumu anlattı. Eşiyle birlikte ertesi gün sabah polis merkezine giden H.Y., şüpheliden şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmada, şüphelinin daha önce 2010 yılında cinsel taciz suçundan yargılanan K.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma, cadde boyunca bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinde şüphelinin, H.Y.'yi devlet hastanesinden itibaren takibe başladığı, hatta ilaç aldıkları eczane önünde beklediği belirlendi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Cumartesi günü gözaltına alınan K.A. polis merkezinden işlemlerinin tamamlanmasının ardından, savcılığa gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, H.Y.'yi daha önce çalıştığım bir iş yerinde bulunan bir kadına benzettim. Onun için yaklaştım dedi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen K.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evli olan K.A.'nın 2010 yılında da yine hastaneden çıkan bir kadını takip ederek, taciz ettiği için yargılanıp, ceza aldığı belirtildi.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

H.Y.'nin avukatı Ali Öksüz, olaydan dolayı müvekkilinin büyük bir şok yaşadığını, 1 haftadır evinden dışarı yalnız başına çıkamadığını belirterek, bir kadına karşı işlenen bu şekildeki eylemlere tolerans gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ali Öksüz, sulh ceza hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirterek, Müvekkilimin yanında küçük yaşlarda 3 çocuğu olmasına rağmen şüphelinin böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması asla kabul edilemez. Ayrıca böylesine hastalıklı ruh hali içinde olduğunu düşündüğümüz birinin serbestçe dolaşması toplum için tehlike arz etmektedir. Kadınların ve çocukların korunması bakımından bu tür kişilerin ceza infaz kurumunda bulunması kanunen, ahlaken ve vicdanen gerekmektedir dedi.

TACİZ ANI KAMERADA

Diğer yandan K.A.'nın H.Y.'yi taciz anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletiyle durakta bekleyen ve yanında çocukları bulunan H.Y.'ye yaklaşan K.A.'nın birkaç saniye kadının yanında durduğu, daha sonra da olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.