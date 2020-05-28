ANTALYA Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyor
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ANTALYA Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyor

Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyorKoronavirüs sonrası yeni dönem hazırlıklarını hızlandıran turizmciler, otellerini açacağı tarihi belirlemeye başladı.

28.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:19

Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyor

Koronavirüs sonrası yeni dönem hazırlıklarını hızlandıran turizmciler, otellerini açacağı tarihi belirlemeye başladı. Koronavirüse yönelik tedbirleri tamamlayan Barut Hotels bünyesindeki 13 otel, 5 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, turizm sektörü pandemi sonrası yeni dönem hazırlıklarını hızlandırdı. Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar tüm alanları koronavirüse yönelik tedbirlerle yeniden düzenledi. Salgın sonrası yeni dönem için müşterilerini ağırlamaya hazırlanan otellerden bazıları da açılış tarihini belirledi. Bünyesinde 10 bin yatak kapasitesine sahip 13 otel yer alan Barut Hotels, 5 Haziran'da kapılarını açacak.

'TÜRK TURİZMCİLERİ OLARAK HAZIRIZ'

Barut Hotels Ticari Direktörü Samuray Önen, pandemi sürecinde Antalya'da şehir merkezindeki 2 tesisin hizmete devam ettiğini ve personelin çalışmasını sürdürdüğünü anlattı. Önen, personele koronüvirüs hakkında interaktif eğitimler verildiğini söyledi. Pandemi sonrası yeni dönem için tüketicilere otellerde uygulanacak tedbirlere uymaları çağrısı yapan Önen, "Türk turizmcileri olarak hazırız. Turizm ekonomimizin yüzde 12'sini oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışan ve misafir sağlığını koruyacak şekilde uyguladığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu ile otellerimizde hizmetlerimiz sürecek. 5 Haziran'da açılmaya başlayacak otellerimizin temmuz ayına kadar tamamını açmayı planlıyoruz."

'MİSAFİR YEMEĞİ SEÇECEK, PERSONEL SERVİS EDECEK'

Otelde alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Önen, şunları söyledi:

"Misafirlerimize otellere girişte bilgilendirme broşürü dağıtacağız. Broşürde, odalarında, genel mekanlarda, restoran ve havuzlarda uymaları gereken kuralları belirteceğiz. Havuzda şezlonglar arasında 2 metre mesafe olacak. Ana restoranda büfeden misafirlerimiz istediği yemeği seçecek ama personelimiz servis edecek. Ortak kullanım alanlarında oturma grubu mesafelerini belirledik. Misafirlerimiz istediğinde maske, eldiven, dezenfektana ücretsiz ulaşacak. Asansöre kalabalık binmemeleri yönünde uyarıcı yönlendirmeler olacak."

TARİH BELİRLENDİ

Barut Hotels otellerinin açılış tarihlerin şu şekilde:

"The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye: 5 Haziran 2020, Lara Barut Collection: 16 Haziran 2020, Barut Hemera: 26 Haziran 2020, Acanthus & Cennet Barut Collection: 26 Haziran 2020, Kemer Barut Collection: 26 Haziran 2020, TUI Sensatori Resort Barut Fethiye: 26 Haziran 2020, Arum Barut Collection: 3 Temmuz 2020, TUI Sensatori Resort Barut Sorgun: 3 Temmuz 2020, TUI Blue Barut Andız: 17 Temmuz 2020, Barut B Suites: 1 Ağustos 2020, Akra Hotels: 12 ay açık."

ANTALYA Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyor

Kaynak: DHA

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