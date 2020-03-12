ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi - Haber
Türkiye, Güncel

ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi

Oteller açılışı nisan sonuna ertelediTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bütün dünyada panik etkisi yaratan koronavirüs nedeniyle, tatil rezervasyonlarında yavaşlama olduğu ve bu yüzden Türkiye'deki turizm bölgelerinde nisan ayı başında açılacak otellerin,...

12.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi

Oteller açılışı nisan sonuna erteledi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bütün dünyada panik etkisi yaratan koronavirüs nedeniyle, tatil rezervasyonlarında yavaşlama olduğu ve bu yüzden Türkiye'deki turizm bölgelerinde nisan ayı başında açılacak otellerin, açılışlarını nisan ayı sonuna ertelediğini açıkladı.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs tehlikesiyle ilgili turizm sektörüne etkileri hakkında basın açıklaması yaptı. Çin'de başlayan koronavirüsün dünyaya yayılması, dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (küresel salgın) ilan etmesinin bütün ülkelerde bir panik yarattığını belirten Çorabatır, "Başta ABD olmak üzere Avrupa'dan seyahat yasağı getirmesi, Slovakya'da olağanüstü hal ilan edilmesi, İtalya'nın kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurması, Almanya, Fransa ve İtalya'daki hastalık oranlarının Avrupa'ya hızla yayılması dünya ticareti ve seyahat endüstrisini beklentinin üzerinde tüm ülkelerde daha sıkıntılı bir hale getirmiştir" dedi.

AÇIK OTELLERDE TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYDE

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlerden dolayı bugüne kadar sadece bir kişide virüsün tespit edildiğini dile getiren Çorabatır, "Hemen müdahale edilmesi çok önemlidir. Alınan tedbirler şu anda Avrupa'dan daha hızlı ve DSÖ ile paralel gitmektedir. Tabi turizm sektörü olarak bizde bu gelişmeleri saat saat çok yakından takip ediyoruz. TÜROFED olarak hem vatandaşlarımızın hem yabancı misafirlerimizin sağlığı, güvenliği bizim için önem arz etmektedir. Otellerimizle ilgili gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Turizm Bakanlığı'ndan tedbirle ilgili direktifler konusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'BAKANIMIZA KATILIYORUZ'

Seyahat endüstrisindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, birçok ülkede uçuşların, özellikle havayolu şirketlerinde yüzde 50'ye kadar düştüğünü açıklayan Çorabatır, aynı şekilde tatil rezervasyonlarında da azalma olduğunu kaydetti. Bu yüzden ülkemizde de yaz sezonu başlangıcı olan nisan ayındaki rezervasyon taleplerinin de beklenen düzeyde olmadığını belirten Çorabatır, 'Kıştan açık olan otellerimiz zaten faaliyetlerine devam ediyor. Ama nisan ayında açılacak olan otellerimizin açılışlarını nisan ayı sonuna kaydırması riski minimize etmek açısından önemli bir adım olacaktır. Burada sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza katılıyoruz. Biz 1990-2000 yılları arasında birçok krizi hep birlikte yönettik. Burada da serinkanlı olmamız, panik yapmadan yerinde tedbirleri uygulamamız ve hemen almamız lazım" dedi.

EN ŞANSLI ÜLKE TÜRKİYE

Tıp dünyası otoriterlerine göre, virüsün yayılma hızının sıcaklığın artmasıyla azalacağının belirtildiğini kaydeden Sururi Çorabatır, "Virüs yavaşladığı ve olumlu olarak ticaret ve seyahat endüstrisine döndüğü takdirde, muhtemelen ilk yararlanacak olan sektör turizm olacaktır. Geriye dönüşümü daha güçlü olacaktır ve burada da en şanslı ülke Türkiye olarak biziz" dedi.

BAKANA DESTEK İÇİN DOSYA SUNULDU

Turizm sektörünün üzerinde kıştan gelen bir yük olduğuna da işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti:

'Rezervasyonların düşmesi nedeniyle açılışlarımızın nisan ayı sonuna ertelenmesi de muhakkak ki sektörümüze ekonomik yük getirecektir. Bu konuyla ilgili de sayın Kültür ve Turizm bakanımıza, Turizm İstişare Kurulu olarak bir dosya verdik. Sanırım bugün gün içinde bu dosya cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantıda da Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından dile getirilecektir. Bu tedbirler alındığı ve sektör desteklediği takdirde inşallah bu olayı hep birlikte daha az zararla kapatmak için elimizden geleni yapacağız."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ANTALYA Oteller açılışı nisan sonuna erteledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:17:14. #1.14#