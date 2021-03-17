ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı

17.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:52

Otele dadanan hırsız yakalandıAntalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden piyasa değeri 75 bin TL olan abajur, 30 televizyon ve avizeyi çalan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına aldı.

Otele dadanan hırsız yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden piyasa değeri 75 bin TL olan abajur, 30 televizyon ve avizeyi çalan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına aldı.

Alanya'da bir otelden piyasa değeri 75 bin TL olan abajur, 30 televizyon ve 1 avizenin çalındığı bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları incelemesinin ardından hırsızlık şüphelisinin M.A. (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin farklı zamanlarda aynı otele gelerek malzemeleri çuvala doldurup çaldığı, daha sonra bunları sattığı öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin ayrıca 7 farklı suçtan aranması olduğu ve farklı tarihlerde Alanya'da yapılan hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği esnada yakalayarak gözaltına alırken, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Ayrıca M.A.'nın çaldığı malları sattığı iş yerlerine de adli işlem yapıldı. Hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı
ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı
ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı
ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 08:55:33. #1.14#
title