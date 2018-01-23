Antalya Osb'ye Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, kuracakları Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Antalya'da radikal bir inovasyonun tetikleyicisi olacaklarına inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya OSB tarafından kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Bakanlar Kurulu onayının 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Kararla Antalya OSB sınırlarındaki 52 bin metrekarelik alanın Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edildiğini belirten Bahar, şu bilgileri verdi:

"Uygulama projeleri büyük titizlikle sürdürülen Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulum süreçlerinin tamamlanması için öncelikli olarak bir yönetici şirket kurulacak. Antalya OSB sanayicileriyle kurucu heyet protokolüne imza akteden kurum ve kuruşların temsilcilerinin yer alacağı şirketin yönetim kurulu, Bölgenin kurulumuyla idari süreçlerine yön verecek. Alanında uzman akademisyenlerden oluşacak danışma kurulu ise Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yapısını, çalışma alanlarını ve bilimsel süreçlerini yönetecek."

Uzun ve meşakkatli çalışmaların başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bahar, alınan kararın Antalya için çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyete geçmesiyle Antalya OSB firmalarına ve Antalya'daki sanayi üretimine yeni bir vizyon kazandıracak yapının tesis edileceğini belirten Bahar, "Kuracağımız Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Antalya'da radikal bir inovasyonun tetikleyicisi olacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.