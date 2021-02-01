Antalya OSB'ye spor kompleksi
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Antalya OSB'ye spor kompleksi

01.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:03
Antalya OSB'ye spor kompleksi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan 450 seyirci kapasiteli spor salonu ve halı saha projelerinin tamamlandığı bildirildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan 450 seyirci kapasiteli spor salonu ve halı saha projelerinin tamamlandığı bildirildi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin sosyal alanlarına iki yeni tesis daha eklendiğini anlattı.

Antalya OSB Teknik Koleji'nin yerleşkesine inşa edilen spor kompleksinin öncelikli olarak burada eğitim gören çocuklara hizmet vereceğini aktaran Bahar, eğitim saatlerinin dışındaki zamanlarda ise talep eden bölge firmalarının ve Antalya'da faaliyet gösteren kulüplerin, kurumların hizmetine sunulacağını belirtti.

Standart bir spor salonu yapmak yerine, tesise bir tema ve bir misyon yüklemek istediklerine değinen Bahar, spor salonunun içine Türkiye'nin en iyi tırmanma duvarlarından birini entegre ettiklerini bildirdi.

Duvarın tüm planları Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin önerileri doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Bahar, "Antalya, tırmanma sporu için çok elverişli bir destinasyon. Kolejimizde bu kültürü oluşturup turizmin çeşitlenmesinden tutun da Antalya'nın bu alanda bir marka olmasına kadar kentimize, sporcularımıza ve gençlerimize ek fayda sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sporu, temel bilimler kadar önemsiyoruz"

Antalya OSB'yi bir bilim, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştürmek istediklerini anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Eğitim olmadan bilim, bilim olmadan da teknolojik ilerleme olmaz. Bu süreçlerin her birinde disiplin, işin omurgasıdır. Sporu, temel bilimler kadar önemsiyoruz. Çünkü 'sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.' Teknik kolejimizde disiplini sporla sağlayacağımız bir düzen, alanının en iyilerinden oluşan bir eğitim kadrosu kuruyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlama gayesinde değiliz, bizler geleceği oluşturacak gençler yetiştirmek için bu yola çıktık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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