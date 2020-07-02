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Antalya OSB, TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi alan ilk kuruluş oldu

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığı görüşmeler ve ilettiği talepler neticesinde Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standardının hazırlanma sürecine katkı sağlayıp ilk denetlenen ve belge almaya hak kazanan kuruluş oldu.

Antalya OSB, TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi alan ilk kuruluş oldu
02.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:59

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığı görüşmeler ve ilettiği talepler neticesinde Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standardının hazırlanma sürecine katkı sağlayıp ilk denetlenen ve belge almaya hak kazanan kuruluş oldu.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yine bir ilke imza attı. Üretim yapan firma ve kurumlara Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen Güvenli Üretim Belgesi'nin hizmet kurumları için de 'Güvenli Hizmet Belgesi' adı altında verilmesi için Mayıs ayında TSE'ye başvuru yapan Antalya OSB Müdürlüğü, yapılan değerlendirme sonucu hem TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesinin standartlarının yayınlanmasına katkı sağladı hem de belge kapsamında ilk denetlenen ve belge alan kurum oldu. Antalya'nın da ilk Güvenli Hizmet Belgesi olan belge, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'a takdim edildi. Takdim törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen ve Bölge Müdürü İlhan Metin'de katıldı. Mayıs ayı itibariyle verilmeye başlanan Güvenli Üretim Belgesini alan hizmet kurumları da Antalya OSB'nin örnek uygulaması sonrası belgelerini Güvenli Hizmet Belgesi ile değiştirmeye başladı.

Daha önce aldıkları Güvenli Üretim Belgesini, Güvenli Hizmet Belgesi ile değiştiren 2 hizmet kurumu ile birlikte Türkiye'de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk 3 kurumdan biri olduklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bölge Müdürlüğümüzün girişimi ile TSE Covid 19 Belgesi'nin üretim ve turizm alanları dışında hizmet sektörü içinde tasarlanması hususunda talebimizi Türk Standardları Enstitüsüne Mayıs ayı içerisinde iletmiştik. Ülkemizin istihdamı ve ekonomisinin yarısından fazlasının hizmet sektöründe olduğu gerçeğiyle bu talebimizin gerekliliği kaçınılmazdı. Girişimlerimiz neticesinde, TSE Güvenli Hizmet Kriterleri kapsamında ilk incelenen ve belge almaya hak kazanan organize sanayi bölgesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi olmuş, Bölge Müdürlüğümüz belgeyi almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda bugün başta organize sanayi bölge müdürlükleri olmak üzere birçok hizmet kuruluşunun Covid 19- Güvenli Hizmet Belgesi'ne başvuru yapmaları, belgelenmeleri ve Bölge Müdürlüğümüzün hizmet sektöründe bir ilk imza atması bizim için gurur kaynağı olmuştur. TSE temsilcilerine süreçteki destekleri için teşekkür eder, belgemizin bölgemiz için örnek teşkil etmesini temenni ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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