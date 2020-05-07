Antalya OSB'nin üretimi koronavirüs sürecinde sadece yüzde 15 azaldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sadece yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sadece yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Antalya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferans sistemi ile Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Pandemi nedeniyle bazı OSB'lerde yüzde 50'lilere varan üretim kayıpları yaşanırken Antalya OSB'de bu oranın yüzde 15'de kaldığına işaret edilen açıklamada, Karaloğlu'nun, Antalya'nın bölgeye özgü tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmamasından dolayı süreçten en az etkilenen kent olabileceğini vurguladığı aktarıldı.

Toplantıda OSB'nin üretim potansiyelinin ana göstergelerinden biri olan aylık toplam elektrik tüketiminin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya OSB sanayicilerinin mart elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı, nisan elektrik tüketiminin ise bir önceki aya göre yüzde 17 oranında düştüğü, 2019'un aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleştiği görüldü. Son 1 ayda gerçekleşen yüzde 15'lik negatif tüketimin, Türkiye'deki diğer OSB'ler ile kıyaslandığında Antalya OSB'nin en az düşüşün yaşandığı OSB'ler arasında yer aldığı belirlendi."

Açıklamada, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın, sektöre sağladığı destek için Karaloğlu'na teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA