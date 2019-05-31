Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.