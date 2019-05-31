Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi
Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.
31.05.2019 15:43
AntalyaOSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.