Antalya Osb'nin 2018 Bütçesi 269 Milyon 849 Bin Lira

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 2018 tahmini bütçesinin 269 milyon 849 bin lira olarak belirlendi.



Antalya OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin müteşebbis heyeti, 2018 bütçe çalışmalarını tamamlandı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanıldığına işaret edilen açıklamada, "Heyet, Antalya OSB'nin 2018 tahmini bütçesini 269 milyon 849 bin lira olarak belirledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölge sınırlarına dahil edilen genişleme alanlarının, hak sahiplerinden satın alınmasıyla bu alanlara yapılacak alt ve üst yapı projeleri, 2018'in en büyük yatırımları arasında yer aldı." ifadelerini yer verildi.



Görüşlerine yer verilen Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2018 bütçesinin her alanda büyümeyi hedefleyen bir vizyonla hazırlandığını, söz konusu yatırım ve projelerin hayata geçmesiyle Antalya'nın daha fazla katma değer yaratan şehir olacağını vurguladı.



Bölge sınırlarının genişletilmesinin üretimden istihdama kadar birçok alana artı değer katacağına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:



"Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun desteği sayesinde bölgemiz sınırlarına dahil edilecek 900 dönümlük yeni tevsi alanlarıyla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. 2018 bütçemizin önemli bir bölümü, söz konusu alanların hazineden ve şahıslardan satın alınıp bölgemize dahil edilmesinde kullanılacak. Yeni oluşacak sanayi parsellerinde kurulacak fabrikalarla Antalya OSB'nin ekonomiye, istihdama ve üretime olan katkısı daha da artacaktır. Standart bir teknokent ya da atıl beton bir yapı kurmak istemiyoruz. Hiç olmayanı Antalya'ya ve Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Güçlü Türkiye'nin ancak ve ancak Ar-Ge ve inovasyon içeren ithalata dayalı hibrit ürünleri üretmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla ithalatın karşısına yerli katma değer seferberliği anlayışını koymalı, ona göre konum almalıyız."