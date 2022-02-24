Antalya OSB ihracat ağını genişletiyor

ANTALYA (İHA) - Antalya OSB Yönetim Kurulu, Bosna Hersek ve Sırbistan Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği karma alım heyeti programı kapsamında, iki ülkenin önde gelen 15 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 187 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, 2022 yılının ikinci alım heyeti programında Bosna Hersek ve Sırbistan'ın önde gelen iş insanları ile sektör temsilcilerini konuk etti. Bosna Hersek Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ve Sırbistan Ticaret Odası Yetkilisi Danica Selakovic önderliğindeki 15 kişilik heyeti, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Başkan Bahar, heyete Antalya, bölge ve firmalar hakkında bilgi verdi. Heyet toplantıların ardından bölge firmalarından Hanedan Lokum ve Göksu Global firmalarını ziyaret ederek, ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceledi.

"Toplam 341 görüşme"

Antalya OSB Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonu ile bölgeye gelen alım heyeti, programın ikinci gününde,bölge sanayicileri ile yüz yüze görüşmeler yaparak, muhtemel işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantılarda, bölge sanayicileri ile Bosna Hersek ve Sırbistanlı iş insanları arasında ihracat odaklı 187 görüşme gerçekleşti. Bir hafta önce Kosovalı iş insanlarından oluşan alım heyetine ev sahipliği yapan Antalya OSB'de, 7 günlük süre zarfında, Balkan ülkelerine yönelik, ihracat odaklı toplam 341 yüz yüze görüşme yapılmış oldu.

"17 görüşme ihracata dönüyor"

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticareti, kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ali Bahar, düzenledikleri alım heyeti programlarıyla Bosna Hersek'te faaliyet gösteren firmaları Antalya OSB'ye davet ederek, Bölge sanayicileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladıklarını aktardı. Bosna Hersek'in otomotiv, tekstil, inşaat malzemeleri, mobilya yan sanayii, işlenmiş tarım ürünleri, ambalaj malzemeleri ve elektrikli makineler alanında ihracat potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna dikkat çeken Bahar, bu alanlarda üretim yapan 17 bölge firması ile anlaşma yapılacak noktaya gelindiğini bildirdi.

"Hedef odaklı"

Türkiye-Sırbistan ticaretinde, lehlerine bir denge söz konusu olduğunu belirten Bahar, "Sırbistan ile ülkemiz arasındaki dış ticaret, Covid-19 pandemisine rağmen artış göstermektedir. İki ülke ilişkileri bakımından tarihinin en iyi dönemini yaşamaktadır. Bu durumu fırsata çevrilerek iki ülke arasındaki ticareti daha da yukarıya taşımayı, hedeflenen 2 milyar dolarlık ticaret hacmine, karşılıklı yatırımlar ve alım/ticaret heyeti etkinliklerin de yardımıyla çok daha hızlı varabilmeyi umut ediyoruz" dedi.

"1 hafta içinde 3 ülke geldi"

Bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri 2 alım heyeti programının, bölge ihracatının artmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Bahar, "Geçen hafta gerçekleşen Kosova Alım Heyeti Programında 22 olumlu görüşme gerçekleşmişti. Bosna Hersek ve Sırbistan programında 17 firmamız el sıkışacak noktaya geldi. Bir hafta içerisinde sanayicimize, yabancı iş insanlarıyla 341 adet yüz yüze görüşme yapmasına vesile olmaktan son derece mutluyuz" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA