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Antalya OSB, fabrikalara siperlik ve maske dağıttı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalara yüz koruyucu siperlik ile yıkanabilir maske dağıtımına başladı.

Antalya OSB, fabrikalara siperlik ve maske dağıttı
08.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:07

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalara yüz koruyucu siperlik ile yıkanabilir maske dağıtımına başladı.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede pozitif vakaya rastlanmaması için yönetim kurulu başta olmak üzere tüm sanayicilerin büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.

Marttan bu yana hem salgın hem de salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Bahar, şunları ifade etti:

"Aldığımız önlemler ve hassasiyetimiz, koronavirüsün Antalya OSB'ye ulaşmasını engelledi. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış pozitif bir vakamız yok. Olmaması için de büyük gayret gösteriyoruz. Çalışanlarımızdan da özellikle kendilerini ve sevdiklerini düşünerek hareket etmelerini, önlemlere harfiyen uymalarını bir kez daha rica ediyoruz. Çalışanlarımıza dezenfektan, maske, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı takdirde istenen sonuçların elde edilemeyeceğinden hareketle, sanayicimize tedarik konusunda da gerekli desteği vermeye devam ediyoruz."

Yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı OSB'de hergün 15 bin tek kullanımlık maske ihtiyacı ve aynı miktarda maske atığı oluşacağına dikkati çeken Bahar, tek kullanımlık maskeleri azaltmak istediklerini kaydetti.

Bunun hem sanayicimizin girdi maliyetini arttırdığını hem de gereksiz bir israf ve atık oluşturduğunu anlatan Bahar, "İlk etapta dağıttığımız 150 bin cerrahi maskeye ek olarak 25 bin 3 katmanlı, yıkanabilir kumaş maske ve yüz koruyucu siperlik tedarik ederek sanayicimize bedelsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin dikkat ve hassasiyeti, koronavirüsün Antalya OSB'ye uğramasını engellemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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