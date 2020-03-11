Antalya OSB, elektriğini çatılarından üretecek Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 'Çatılara Özgürlük' projesi kapsamında 1 milyon metrekare çatı üzerine kurulacak 70 megawattlık güneş enerjisi santraliyle elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 'Çatılara Özgürlük' projesi kapsamında 1 milyon metrekare çatı üzerine kurulacak 70 megawattlık güneş enerjisi santraliyle elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.



Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluştuğu toplantıda, fabrika ve büyük ölçekli üretim merkezlerinin çatılarına güneş paneli konularak elektrik üretimini teşvik amacıyla 4 yıl önce gündeme getirdikleri 'Çatılara Özgürlük' projesi hakkında bilgiler verdi.



Antalya OSB'de yıllık 450 milyon kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirten Bahar, OSB'deki fabrika ve işletmelerin çatılarına konulacak panellerden üretilecek elektriğin tüm Antalya'nın yüzde 22'sini karşılayabileceğini söyledi.



Çatılara konulacak güneş panelleriyle ilgili üç ayrı yasal düzenlene yapılması çalışmalarının Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) düzeyinde devam ettiğini ifade eden Bahar, Çatılara Özgürlük projesinde yasal düzenleme yapılmadan da GES'ten elektrik üretimi için bankalarca kredilendirme konusunda girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Bahar, projenin bir ülke projesi olduğunun altını çizdi.



"Şehrin elektriğinin beşte birini OSB tüketiyor"



Antalya'nın en büyük elektrik tüketen üçüncü büyük kurumu olduklarına değinen Bahar, tüm çatılar GES (güneş enerjisi santrali) ile donatılırsa OSB'nin dışarıdan elektrik almasına gerek kalmayacağını bildirdi.



Şehrin elektriğinin yüzde 22'sini OSB'nin kullandığını kaydeden Ali Bahar, çatılara GES kurulduğunda, tüketimin beşte birini karşılayabileceklerini kaydetti.



"1 milyon metrekarelik alan yeterli"



GES'in geri dönüşümünü beş yıl içinde tamamlayabildiğini belirten Bahar, Türkiye cari açığının çok büyük bir kısmını enerjiden dolayı yaşıyor. İthal ediyoruz. İthal edeceğimiz bu miktarın üretim ve sanayideki çok büyük bir kısmını güneşten alabilme şansımız var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.



Ali Bahar, OSB'de faaliyette bulunan fabrika ve işletmelerin çatılarının 5 milyon metrekareyi bulduğunu, bunun 1 milyon metrekare çatı üzerinde GES yapılabileceğini belirtti.



"42 milyon dolara mal oluyor"



Antalya OSB'de çatılara 70 megawattlık GES kurulabileceğini kaydeden Ali Bahar, "1 megavatlık GES 600-650 bin dolara mal oluyor. 70 megavat GES yatırımı 42 milyon doları buluyor. Şuan iki banka ile Çatılara Özgürlük Projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Bankalar buna oldukça istekli. Bankaların çatılara kredi vermesi konusunda 'mutabakat' ve 'muvafakatname' üzerinde çalışıyoruz. Fabrikaların ana taşıyıcı duvarları ile çatıların ayrı ayrı ipoteklendirilmesi üzerinde duruyoruz. Eğer çatılara ayrı ipotek konulursa o mülk de daha değerli hale gelmiş olacak. Çünkü, çatı elektrik üretecek. Kısa süre sonra Çatılara Özgürlük projesine ilgi duyan banka sayısı 15'i bulabilir. Sanayici bu proje ile hem gelir sağlayacak hem de enerjisini kendisi üretmiş olacak. Çatılarda GES yatırımın geri dönüşü 4 yıl gibi kısa bir süre" dedi.



"Çatılara da bankalar kredi vermeli"



OSBÜK Bölge Koordinatörü de olan Bahar, "Bankalar sanayicinin kredi talebinde fabrika, arazi, ev ve benzeri ipotek talep ediyor. Bankalar artık GES yapılacak çatılara da kredi vermeli. Yani fabrikanın ya da işletmenin çatısı ipotek edilmeli. Devlet, çatıları, altındaki yapıdan kurtarmalı. OSB, banka ile GES yapacak firma arasında 'Temlik' anlaşması yapabilmeli. Devlet, çatıları OSB'ye tahsis yapabilmeli" ifadelerini kullandı.



Bahar, kendi fabrikasının üzerinde GES simülasyonu yapıldığını ve atılacak adımların bir broşür haline getirilip bunu ülke geneline 1 ay içinde sunacaklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA