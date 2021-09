Antalya OSB'den tükemde tarihi rekor

Antalya Osb firmaları, bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon kWh'nın üstünde elektrik tüketerek yeni bir rekora imza attı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri Ağustos ayında yeni bir rekora daha imza attı. Bölgenin üretim potansiyelinin en önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon kWh'nın üstüne çıkarak 50 milyon 919 bin 532 kWh oldu. Yıl içerisinde 40 ila 47 buçuk milyon kWh arasında değişen aylık tüketimin, Ağustos ayında 50 milyon kWh üzerine çıkması, Bölgenin üretim potansiyelinin kademeli olarak artmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

İlk 6 ayda yüzde 23 oranında artış

Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında da tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, 2019 yılına oranla yüzde 15'lik bir artışa imza atmıştı. Yakaladıkları başarıyı pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiği 2021 yılına taşıyan Antalya OSB sanayicileri, yılın her ayında yükselişlerini sürdürmeye devam etti. 2021 yılının ilk çeyreğinde toplamında 127 milyon 322 bin kWh elektrik tüketilen Antalya OSB'de, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 16,16'lık bir artışa imza atıldı. Yılın ilk yarısında ise 258 milyon 331 bin kWh'ya yükselen elektrik tüketimi, pandeminin etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 22,93 oranında artmış odu.

Toplam artık yüzde 19,41 oldu

Aylık bazda Antalya OSB tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiği Ağustos ayı sonunda, Bölge firmalarının toplam tüketimi 355 milyon 782 bin kWh'ya yükseldi. 2020 yılının ilk 8 ayında 297 milyon 941 kWh elektrik tüketen Antalya OSB firmaları, 2021 yılının aynı döneminde 355 milyon 782 bin kWh elektrik tüketerek, yıl bazında yüzde 19,41 dolayında bir artış gerçekleştirmiş oldu.

Büyüme devam edecek

Elektrik tüketimindeki artışın üretim artışı ile doğru orantılı olduğunu, bu artışta 2020 yılına oranla çok daha iyi bir durumda olan turizm sektörünün önemli bir payı olduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Bölge sanayicilerimiz ile çalışanlarımız, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışıp, kent ve ülke ekonomisi adına tarihi öneme sahip bir sorumluluğu başarıyla yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor. Elektrik tüketimimizdeki her bir artışın, ülkemize ve milletimize katma değer olarak döndüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Antalya OSB üretimden gelen gücünü, sadece ekonominin çarklarının dönmesi için değil, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için de kullanmakta, yaşam boyu eğitim mottosu ile hareket etmektedir. Yeni eğitim-öğretim dönemi itibariyle hizmete açtığımız teknik kolejimizde, 288 evladımıza ücretsiz, üst düzey mesleki eğitim verilmeye başlandı. Her biri alanında uzman, her anlamda kalifiye insanlar olup ülkemize hizmet edecekler. Teknoparkımızın inşası büyük bir hızla ilerlemekte, kısmetse 2022 yılı Nisan ayında onu da hizmete açmış olacağız. Teknoparkımız ile birlikte Antalya OSB'de inovatif bir dönüşüm başlatıp başta Teknik Kolejimiz olmak üzere tüm firmalarımızın Antalya OSB Teknopark ile metastaz yapmasını sağlayacağız. Antalya OSB sadece üreterek değil, kısa süre içerisinde eğitim, bilim, Ar-Ge ve inovasyon alanında elde edeceği başarılar ile de büyümeye, ülke sanayisine örnek teşkil etmeye devam edecek" dedi. - ANTALYA