Antalya OSB'den "kapanma" riskine karşı aşılanma çağrısı
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Antalya OSB'den "kapanma" riskine karşı aşılanma çağrısı

Antalya OSB'den 'kapanma' riskine karşı aşılanma çağrısı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, aşılanma çağrısında bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, aşılanma çağrısında bulundu.

Bahar, yaptığı açıklamada, Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde bölge içinde Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Antalya OSB çalışanlarına hizmet veren merkezde 7 bin 500 kişiye ilk doz aşı uygulandığını, Kurban Bayramı tatilinin ardından da ikinci ve üçüncü doz aşı uygulamasına da başlandığını aktaran Bahar, merkezin 17 bin kişinin tamamının aşılanana kadar hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların toplum sağlığını tehdit ettiğine değinen Bahar, vaka sayılarının yeniden artmaya başladığını, salgınla mücadelede en güçlü silahın aşı olduğunu kaydetti.

Salgın sürecinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"Vaka sayılarındaki artışın önlenememesi halinde uygulanacak olası bir kapanma süreci hem ülke hem de kent ekonomisinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Devletimiz türlü destek paketleriyle yaralara merhem olmak için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak bu yaralar henüz kapanmadı. Günden güne artan vaka sayıları esnafından tüccarına kadar iş dünyasının her kademesinde tedirginliğe neden olmaktadır. Vaka sayıları önlenemez, yeni bir kapanma süreci zaruret haline gelirse büyük küçük demeden hemen her işletmemiz dönüşü olmayan bir yola girebilir. Bu nedenle aşı olmayan vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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