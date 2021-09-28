Antalya OSB'den ekspertiz zaferi: Değeri 1.8 milyar TL arttı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetimi, OSB Müteşebbis Heyeti'nce 856 TL metrekare fiyatını 300- 500 TL arasında gösteren ekspertiz değerleme raporlarına karşı verdiği 5 yıllık mücadeleden zaferle çıktı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile varılan anlaşmaya göre, Türkiye'deki bütün OSB'lerde artık fabrikalarda müteşebbis heyetlerin belirlediği metrekare fiyat üzerinden değerleme yapılacak. Bu kararla sadece Antalya OSB'nin değerinin 1,8 milyar TL arttığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bir fabrika için yüzde 50'ye yakın değer artışının söz konusu olduğunu açıkladı.

Antalya OSB yönetiminin yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü, fabrikaların ekspertiz değerinin, gerçek değerinin 4 kat daha altında değerleme yapılmasına karşı mücadelede, tüm Türkiye genelindeki OSB'leri ilgilendiren önemli bir karara varıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyesi ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OSBÜK, Antalya OSB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) yetkililerinin 1 yılı aşkın süren toplantıları sonucunda alınan kararı açıkladı.

Ekspertiz fiyatlandırma sorununu turizmcilerin otelleri ve OSB dışındaki fabrikaların da yaşadığını anlatan Bahar, bu mücadele sonucunda elde ettikleri başarının bu sektörler içinde emsal teşkil ettiğini söyledi ve turizmcilerin de bu konuda bir çalışma başlattığını açıkladı.