Antalya OSB'deki 6 firma, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine girdi
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Antalya OSB'deki 6 firma, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine girdi

Antalya OSB'deki 6 firma, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine girdi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayicinin ve çalışanların salgın koşulunda tedbirler eşliğinde çalışmalarını sürdürerek ülkesine ve milletine hizmet ettiğini bildirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayicinin ve çalışanların salgın koşulunda tedbirler eşliğinde çalışmalarını sürdürerek ülkesine ve milletine hizmet ettiğini bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan 2020 yılının Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu raporunun açıklandığını anımsattı.

Buna göre, Antalya OSB'deki 6 firmanın, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldığını belirten Bahar, "Salgın gibi olağanüstü koşulların yaşandığı bir ortamda elde edilmiş bu başarı Antalyamız için büyük bir gurur ve moral kaynağıdır. Bu gururu yaşatan sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

2020'nin zorluklarla dolu, ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu aktaran Bahar, turizm başta olmak üzere etkilediği 50'den fazla sektörün ciddi kayıplar yaşadığını belirtti.

Devletin güçlü elini salgın sürecinde esnafın ve sektörlerin üzerinde tutmak için büyük bir gayret gösterdiğini anlatan Bahar, kayıpların telafisi için birçok destek paketi açıklandığını, kamu bankalarının da büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

Esnafın, çiftçilerin, üreticilerin, sanayicilerin, turizmcilerin taşıyamayacakları kadar sorunu sırtlamış durumda olduklarını belirten Bahar, desteklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"Tedbirler eşliğinde üretime devam edildi"

Bahar, aşının bulunmuş ve 12 milyondan fazla vatandaşa ikinci doz aşının uygulanmış olmasının, yaşanan zorlukların günden güne zayıflamasını, hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmesini sağlayacağını bildirdi.

Salgın boyunca da Antalya OSB'de üretimin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Mavi OSB-Mavi Antalya adı altında aldığımız önlemler, gösterilen hassasiyet ve sıkı disiplin, bugüne kadar bölgemiz sınırları içerisinde geniş çaplı bir yayılıma engel olmadı, münferit pozitif vakalara rastlansa da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmadı. Halen uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarında da üretim hiç durmadı, bölge firmalarımız ve personelleri için aldığımız özel izinlerle üretim hatlarının 7/24 aktif kalması sağlandı. Özetle, sanayicilerimiz ve çalışanlarımız, salgın döneminde de var gücüyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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