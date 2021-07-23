Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
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Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. İtfaiye, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, "Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber... Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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