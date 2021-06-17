Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
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Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor

Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) 17 bin çalışana hizmet verecek kapasitede Covid Aşı Uygulama Merkezi kuruldu.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) 17 bin çalışana hizmet verecek kapasitede Covid Aşı Uygulama Merkezi kuruldu. Fabrika işçilerinin aşılanmasını yerinde inceleyen AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Pandemide 2 sanayicimizi kaybettik. AOSB'de aşılama başladı. Maskesiz günler yakın" dedi.

AOSB 2'nci Kısım Alanı'nda bulunan İtfaiye Müfreze Binası, Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid Aşı Uygulama Merkezi'ne dönüştürüldü. AOSB'de çalışan 17 bin kişinin tamamına hizmet verecek kapasitedeki alanda aşı randevusu alan fabrikalardaki işçiler, bu alanda aşı olabilmek için sıraya girdi. Sosyal mesafeye dikkat edilen Covid Aşı Uygulama Merkezi'nde birçok sağlık görevlisi, çalışanlara koronavirüs aşısını yaptı.

PANDEMİDE ÜRETİM HİÇ DURMADIAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, merkeze gelerek sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Pandemide üretimi bir gün olsun dahi durdurmadıklarını vurgulayan Bahar, fabrikalarda çalışan işçilerin çok daha önceden aşılanması arzusu içinde olduklarını fakat bugün başladığını söyledi. Ali Bahar, "Bugün aşıları oluyor çok şükür. Tabi bu dönemde Süleyman Öztürk ve Zekai Yıldızlı isminde 2 sanayicimizi kaybettik. Ekibimizle üretimi durdurmamak için birlikte çalıştık. Pandemi sürecinde aldığımız önlemler maksimum düzeydeydi. Maskesiz günler yakın. Türkiye'de OSB içine ilk aşı getiren organize sanayi bölgelerinden biriyiz" diye konuştu.

AOSB'de çalışan Başak Şirin Erdoğan (40), Biontech aşısını olduğunu belirterek, "Aşı olmayı herkese öneriyorum. Uzun zamandır aşı olmak için bekliyordum. Şu an hiçbir yan etkisi olmadı. Ekibimizin eli hafifmiş. Organize Sanayi Bölgesi'nde aşı olmak büyük olay" dedi.


Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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