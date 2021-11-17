Antalya OSB'de firmaların çatıları GES ile donatılıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) hayata geçirilen "Çatılara Özgürlük Projesi" kapsamında kurulan güneş enerji santrali (GES) sayısının 13'ten 41'e çıkması bekleniyor.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, bölgede GES yatırımlarının son 2 yılda 3 kat arttığını bildirdi.

Güneşten elektrik enerjisi üretme potansiyelini artırmak amacıyla 2019'da "Çatılara Özgürlük Projesi" kapsamında 3 özel bankayla protokol imzalayarak, fabrikasının çatısına GES kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlarda finansman desteği sağlandığını belirten Bahar, projenin meyve vermeye başladığını ifade etti.

2019'da bölgede 5 GES bulunduğunu ve kurulu gücün 3 bin 206 kilovat olduğunu belirten Bahar, "Çatılara Özgürlük Projesi kapsamında sanayicilere sağlanan desteklerle santral sayısı geçen yıl 8'e, bu yıl ise 13'e çıktı. 13 santralin toplam kurulu güçleri de 3 bin 206 kilovattan 10 bin 445 kilovata yükseldi." bilgisini verdi.

"Tüm fabrika çatıları GES ile donatılırsa dışarıdan elektrik almaya gerek kalmayacak"

Ali Bahar, GES yatırımlarının sanayicilere önemli ölçüde katkı sağladığını vurgulayarak, 28 firmanın daha çatısına GES kurmak için OSB Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Başvuruların 25'inin teknik değerlendirmenin ardından onay aldığını, 3 firma için ise değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Bahar, şunları kaydetti:

"28 yeni güneş enerji santrali projesinin bölge sanayicileri tarafından hayata geçirilmesiyle bölgedeki santral sayısı 41'e, toplam kurulu güç ise 29 bin 836 kilovata ulaşacak. 41 GES bir yılda yaklaşık 40 milyon kilovata yakın bir üretim potansiyeline sahip olacak. Bölgedeki tüm fabrika çatılarının GES ile donatılması halinde bölgenin dışarıdan elektrik almasına gerek kalmayacak. Üstelik yatırımlar da 4-6 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti etmekte."

Bahar, GES yatırımlarının karbonsuz enerji üretimiyle doğanın korunmasına da önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri

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