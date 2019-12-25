Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu

25.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:03

Antalya OSB'de, Bölge firmalarının dış ticaret departmanlarında çalışan uzmanların iletişimini ve iş birliğini güçlendirip Bölgenin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 'Antalya OSB Dış Ticaret Platformu' kuruldu.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının dış ticaret departmanlarında çalışan uzmanların iletişimini ve operasyonel süreçlerdeki iş birliğini güçlendirip Bölgenin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 'Antalya OSB Dış Ticaret Platformu' kuruldu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar öncülüğünde kurulan platformda, 62 bölge firmasından 91 dış ticaret yetkilisi görev aldı. Başkan Ali Bahar ev sahipliğinde, Antalya OSB Best Western VIB Otel'de düzenlenen tanışma toplantısında ilk kez bir araya gelen uzmanlar, ortaklaşa yapacakları etkinlik ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"Birlikten kuvvet doğar"



Daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye'nin ihracat alanında elde edilecek başarılar ile sağlanacağına vurgu yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, platformun kuruluş amacı ile ilgili, "5 yıl önce başlattığımız eğitim seferberliği ile çalışanlarımızın kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimini artırmaya yönelik bir yapı oluşturmuştuk. Şimdi ise işin profesyonellerini aynı çatı altında toplayıp daha etkili ve ekip ruhu ile hareket eden bir yapının temellerini attık. Çünkü bir arada bulunmak gelişme, beraber çalışmak ise başarı sağlar. Bu düşünceyle değerli profesyonellerin birbirini daha da yakından tanımasını sağlayacak, çözüm arayışına girilen konularda birbirlerine destek olacakları şeffaf bir yapı oluşturmak istedik. Bölge ihracatımızın, bu platformun özverili çalışmaları sayesinde artacağına ve birlikte çok daha güçlü olacağımıza inancımız tamdır" dedi.



"Eksper ve bilirkişi terörü"



Uluslararası arenada rekabet avantajı sağlamak için finansmana ulaşımdaki sıkıntılara çözüm getirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Bahar, eksper ve bilirkişilerin sanayicinin belini büktüğünü belirtti. Eksperlerin 100 bin liralık teminata 50 bin lira değer biçtiğine dikkat çeken Başkan Bahar, "Sanayici, bankaya gittiğinde teminatının 25 bine düştüğünü görüyor. Finansmanda yaşadığımız sığlığın üzerine; malımızı, arsamızı ve makinelerimizi daha düşük bedellerle değerlendiren ekspertiz ve bilirkişiler ekleniyor. Sanayicinin projesinin değerinin olmadığı, arsa değerlerinin yarıya düştüğü, gayrimenkul ederinin yarıya indiği ortamda sanayicinin değerinden söz edilemez. Bunu eksper ve bilirkişi krizi, hatta terörü olarak yorumluyorum" şeklinde konuştu.



Bahar ayrıca piyasadaki nakit akışlarının dengelenmesi için Kredi Garanti Fonu (KGF) ve taksitli kredilerin 3 yıl süreyle sadece faizinin alınıp anapara geri ödemesinin yapılmamasının piyasaları canlandıracağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA