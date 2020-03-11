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Antalya, OSB, Ekonomi

Antalya OSB'de Çatılara Özgürlük Projesi ile ücretsiz enerji dönemi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, fabrika ve büyük ölçekli üretim merkezlerinin çatılarına güneş paneli konularak elektrik üretimini teşvik edilmesi amacıyla başlattıkları Çatılara Özgürlük Projesi ile sanayicinin hem gelir sağlayacağını hem de enerjisini üreteceğini söyledi.

11.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:16
Antalya OSB'de Çatılara Özgürlük Projesi ile ücretsiz enerji dönemi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, fabrika ve büyük ölçekli üretim merkezlerinin çatılarına güneş paneli konularak elektrik üretimini teşvik edilmesi amacıyla başlattıkları Çatılara Özgürlük Projesi ile sanayicinin hem gelir sağlayacağını hem de enerjisini üreteceğini söyledi.

Bahar, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, OSB'de yıllık 450 milyon kilovatsaat elektrik tüketildiğini ve bu tüketimin yüzde 22'sinin, fabrika ile işletmelerin çatılarına konulacak panellerden sağlanacak elektrikten karşılanabileceğini bildirdi.

OSB'de faaliyette bulunan fabrika ve işletmelerin çatılarının 5 milyon metrekareyi bulduğunu ve bir milyon metrekarelik bir bölümde güneş enerjisi santrali yapılabileceğini belirten Bahar, "Antalya OSB'de çatılarda 70 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurulabilecek. Bir megavatlık sistem 600-650 bin dolara mal oluyor. 70 megavatlık yatırım için 42 milyon doları buluyor." dedi.

Güneş enerjisi santralinden elektrik üretimi için bankalara yönelik de kredilendirme konusunda girişimlerde bulunduklarını aktaran Bahar, iki banka ile görüşmelerin devam ettiğini, bankaların çatılara kredi verilmesi konusunda mutabakat ve muvafakatname üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bankaların sanayicinin kredi talebinde fabrika, arazi, ev ve benzeri ipotek talep ettiğini dile getiren Bahar, bankların artık güneş enerjisi santrali yapılacak çatılara da kredi vermesi gerektiğini bildirdi. Fabrikanın ya da işletmenin çatısının ipotek edilebilmesi gerektiğinin altını çizen Bahar, şunları söyledi:

"Fabrikaların ana taşıyıcı duvarları ile çatıların ayrı ayrı ipoteklendirilmesi üzerinde duruyoruz. Eğer çatılara ayrı ipotek konulursa o mülk de daha değerli hale gelmiş olacak. Çünkü, çatı elektrik üretecek. Kısa süre sonra Çatılara Özgürlük Projesi'ne ilgi duyan banka sayısı 15'i bulabilir. Sanayici bu proje ile hem gelir sağlayacak hem de enerjisini kendisi üretmiş olacak. Çatılarda GES yatırımın geri dönüşü 4 yıl gibi kısa bir süre. OSB, banka ile GES yapacak firma arasında 'temlik' anlaşması yapabilmeli. Devlet, çatları OSB'ye tahsis yapabilmeli."

Bahar, bankaların da buna oldukça istekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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