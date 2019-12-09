Antalya OSB Cup başladı

09.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:16

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 5'inci Halı Saha Futbol Turnuvası, kura çekiminin ardından yapılan müsabakalarla başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde takım sorumlularının katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenerek turnuva fikstürü oluşturuldu.

Park Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 23 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele ediyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 68 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı Antalya OSB ve Ankutsan takımları arasında oynandı.

Son dakikasına kadar büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Ankutsan takımı 4-1 galip ayrıldı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan 11 maçta toplam 91 gol atıldı.

Takımlar, ilk olarak kendi gruplarında mücadele ederek puan sıralamasında ilk ikiye girmeye çalışacak. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale kalan 8 takım ise yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak.

Finale kalmayı başaran iki takım, Antalya OSB Cup 2020 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA