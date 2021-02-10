Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'dan sanayiciye uygun kredi sunan kamu bankalarına teşekkür
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Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'dan sanayiciye uygun kredi sunan kamu bankalarına teşekkür

10.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:09
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'dan sanayiciye uygun kredi sunan kamu bankalarına teşekkür

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, uygun şartlarda sunulan kredilerin üretimin, yatırımın ve istihdamın artmasını desteklediğini belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, uygun şartlarda sunulan kredilerin üretimin, yatırımın ve istihdamın artmasını desteklediğini belirtti.

Bahar, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz'ün ziyaretinde yaptığı konuşmada, kamu bankalarının salgın döneminde özverili çalışarak iş dünyasına önemli destekler sağladığını belirtti.

Devletin de gerçekleştirdiği Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinin iş dünyasına nefes aldırdığını ifade eden Bahar, "Uygun şartlardaki krediler, destekler sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak, dolayısıyla üretimin, yatırımın ve istihdamın artmasına vesile olacak." dedi.

Bahar, salgın sürecinde sanayicinin yanında olan kamu bankalarına teşekkür etti.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Arıöz de kamu bankası olarak en önemli amaçlarının ihracatçıya, yatırımcıya ve sanayiciye destek vermek olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda "Çıpa Kredisi" adını verdikleri yeni kredi ürününü hazırladıklarını anlatan Arıöz, tüm güçlerini sanayicilere yansıtmak istediklerini bildirdi.

Arıöz, ziyarette kredi paketleri hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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