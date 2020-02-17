-Antalya OSB, 8,5 milyar lira tasarruf sağlayacak
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yılda,5 milyar lira tasarruf sağlaması hedeflenen ve dönüşüm sağlamayı amaçlanan Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesinin (TEVMOT) uygulanacağı 7 bölgeden biri oldu.
17.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:08
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yılda,5 milyar lira tasarruf sağlaması hedeflenen ve dönüşüm sağlamayı amaçlanan Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesinin (TEVMOT) uygulanacağı 7 bölgeden biri oldu.
Kaynak: Dunya.com