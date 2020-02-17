-Antalya OSB, 8,5 milyar lira tasarruf sağlayacak

17.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:08

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yılda,5 milyar lira tasarruf sağlaması hedeflenen ve dönüşüm sağlamayı amaçlanan Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesinin (TEVMOT) uygulanacağı 7 bölgeden biri oldu.