ANTALYA Oruç Reis'in bekleyişi sürüyor Oruç Reis'in bekleyişi sürüyorTürkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz açıklarındaki bekleyişini sürdürüyor.

Oruç Reis'in bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz açıklarındaki bekleyişini sürdürüyor. Düne kadar Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için yanında demirli 2 fırkateynin bugün yanında olmadığı görüldü.

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis'le Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıklamıştı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in, güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirilmişti. Düne kadar fırkateynlerle birlikte görev bekleyen Oruç Reis, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi bugün de sürüyor. Bu kez yanında fırkateynlerin olmadığı gözlenen 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek. Oruç Reis'in, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA