ANTALYA Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor (2)DEMRE'YE RÖMORKÖR YANAŞTITürkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürürken, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine bir...

Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor (2) DEMRE'YE RÖMORKÖR YANAŞTI Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürürken, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi koyuna dün sabah saatlerinde gelen 3 fırkateynin ise bölgeden ayrıldığı ve Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü. Kaynak: DHA