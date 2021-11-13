ANTALYA (Habermetre) - Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı'na katıldı. Başkan Böcek, Antalya'nın Türkiye genelinde örtüaltı üretimde birinci sırada yer aldığını belirterek, koşulların her geçen gün üreticinin aleyhine olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından AKM Aspendos Salonu'nda 'Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı' düzenleniyor. Çalıştaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçi, üretici ve komisyoncular katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın'ın Moderatörlüğü'nü yaptıkları Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı'nda örtüaltı tarım üretimi, sorunları, çözüm önerileri, pazarlanması ve seracılığın dünü bugünü ve geleceği masaya yatırılıyor.

ANTALYA ÖRTÜALTI ÜRETİMİDE BİRİNCİ SIRADA

Çalıştayın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye tarımının lokomotifi Antalya'da örtüaltı tarım faaliyetlerinin, tarımsal ekonomi ve yerelden kalkınma açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Böcek, Türkiye'de örtüaltı yetiştiriciliğinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle 1940'lı yıllarda Antalya'da kurulan seralarla başladığına dikkat çekerek, "Atadan, dededen gelen birikimle örtüaltı yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz, seracılık hakkında önemli deneyimlere sahiptir. Sadece üreticiler değil sektörle ilgili tüm bileşenler bu konuda kendini geliştirmiştir" dedi. Antalya'nın Türkiye genelinde örtüaltı üretimde birinci sırada yer aldığını belirten Başkan Böcek, ancak koşullar her geçen gün üreticinin aleyhine olduğunu vurguladı.

TARIMDA SORUNLAR HALKIN MUTFAĞINI ETKİLİYOR

Pandemi koşulları, ekonomik sorunlar, gübre, yakıt, ilaç, enerji gibi maliyetlere gelen yüksek zamların üreticinin belini büktüğünü anlatan Başkan Böcek, " Yaşadığımız iklim değişikliğine bağlı doğal afetler, kuraklık gibi riskler de tarım ve gıda sektörünü derinden etkiliyor. Tüm bu sorunlar doğrudan halkın mutfağına yansıyor. Sağlıklı, güvenli ve ucuz gıdanın halka ulaştırılması en temel hedeflerimizden biridir. Bu da ancak doğru tarım politikalarıyla mümkündür. Üreticinin gider maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda istihdam sağlanması, üreticinin desteklenmesi yapılması gerekenlerin başındadır" diye konuştu. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiği günden bu yana "yerelden kalkınma" projelerini uygulamaya, tarım sektöründe çarkların dönmesi için tüm imkanlarını sunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yaptı.

TARIMI GELECEĞE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Çitfçiye yapılan destekle ilgili de konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Çiftçiye sulamada enerji desteği, kapalı devre sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, ekipman ve alternatif ürün desteği gibi birçok projemizi hayata geçiriyoruz. İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacını da dikkate alarak çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Seradaki ürünün sulanması için 22 Milyon TL yatırım ile 14 bin 833 dekar alanda, vahşi sulama sisteminden açık-kapalı devre sulamaya geçirdik. Yaklaşık on bine yakın çiftçi ailesi bu destekten yararlandı. GES santrallerimizden elde ettiğimiz enerji ile 46 sulama kooperatifi enerji ihtiyacının %70'ini karşıladık. Böylece 25 bine yakın çiftçiye son 3 yılda 36 milyon TL enerji desteği verdik" dedi.

TARIMIN ÇİFTÇİNİN SORUNLARINI YAKINDAN BİLİYORUM

Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda iklim değişikliği sebebi ile sıkça yaşadığımız doğal felaketlerde de üreticilerimizin yanındayız. Son iki yıldır başlattığımız afet desteklerimizle 1648 çiftçimize sera naylonu, çimento, demir, canlı hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Çiftçi çocuğu olarak doğup büyüdüğüm güzel Antalya'mızda tarımın, çiftçinin sorunlarını biliyorum, yakından takip ediyorum. Bir Yörük olarak hayvan da güttüm, ekin de biçtim, camekan da kurdum. O nedenle örtüaltı tarım üreticilerini de en iyi anlayabilenlerden biriyim. Tüm paydaşların bu çalıştayda sektörün sorunlarını ele alması ve çözümleri belirlemesi örtüaltı tarımın geleceği için son derece önemlidir"

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