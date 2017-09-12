Antalya Örnek Öğretmenler Okulu Boyayıp, Eksikleri Giderdi

Örnek öğretmenler okulu boyayıp, eksikleri giderdi



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde merkeze 110 kilometre uzaklıktaki Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu'nda öğretmenler örnek bir çalışma sergileyerek okulu, sınıflardan koridorlara, dış duvarlardan mescide kadar her yerini boyayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.



İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Okul yöneticileri ve öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin en iyi şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla milli eğitim müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle okullardaki fiziksel eksikleri ve sorunları gidermeye çalışıyor.



ELLERİNDE FIRÇALARLA OKULU BOYADILAR



Antalya- Isparta sınırında, Manavgat'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ'daki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Müdür vekili Belin Ada'nın önderliğinde, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapmak amacıyla önce okulun eksiklerini tespit etti. Öretmenler, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla alınan boyalarla, ellerine fırça alarak okulda bulunan bütün sınıfları, koridorları, mescidi, dış duvarı ve bahçe duvarını boyadı. Öğrencilerin daha rahat eğitim almaları amacıyla sınıfları tertemiz yapan öğretmenler, sıraları da okul bahçesine çıkartarak önce tadilatlarını yaptı, ardından boyadı.



PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ ULAŞIM İMKANI VAR



Yeşilbağ Mahallesi'nin Manavgat'a 110 kilometre mesafede ve 950 rakımda bulunduğunu belirten Müdür vekili Belin Ada, "Küçük, şirin, yeşille doğayla iç içe bir mahallemiz var. Mahallemizin en büyük sıkıntısı yol mesafesi, yolumuzun 110 kilometre ve virajlı olduğu için 2- 2.5 saate merkeze inebiliyoruz. Köyümüzde haftada iki kere, pazartesi ve cuma günleri dolmuş merkeze indiği için de istediğimiz her an ulaşım sağlayamıyoruz. İki bakkalımız var, ihtiyacımızı oradan sağlayabiliyoruz. Mahallelimiz yardımsever, istediğimiz zaman yardım ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.



"OKULUMUZ EĞİTİME HAZIR"



Geçen yıl atandığı okulda bu eğitim öğretim yılında 5 ayrı mahalleden taşımalı olarak gelen 112 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini anlatan Belin Ada, "Okulumuza bir hayırsever tarafından boya temin edildi. Biz de öğretmenler olarak okulumuzun içini, dışını, her yerini, okulumuzun duvarlarını boyadık. Gayet yeni oldu. Onun haricinde baca temizliği ve sobaların temini, bazı ufak tefek arızalar, sıkıntılar; bunlar giderildi. Okulumuzu eğitim öğretime hazır hale getirdik. Şimdi de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.