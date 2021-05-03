ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI
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ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da ormanlık alanda kendisini yakan ve çevredekiler tarafından ormanlık alandan çıkartılan Gökhan A.'nın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, "Allah'ım gidiyorum.

Antalya'da ormanlık alanda kendisini yakan ve çevredekiler tarafından ormanlık alandan çıkartılan Gökhan A.'nın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" dediği görüldü.

'KIMILDAMA VE NEFES AL'

Görüntülerde acı içinde kıvranan Gökhan A.'yı vatandaşlar, "Ambulans geliyor bekle sakin. Bir şeyin yok. Tamam kımıldama ve nefes al" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen ambulansa alınan Gökhan A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan A.'nın yanmış hali ve ormanlık alandaki yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI
ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI
ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI
ANTALYA ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ YAKTI, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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