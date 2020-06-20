ANTALYA Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüAntalya'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Varsak- Karşıyaka mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine ifaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından, bir dönüm alan etkilendi.

Kaynak: DHA