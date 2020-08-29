ANTALYA Orman yangını büyümeden söndürüldü Orman yangını büyümeden söndürüldüANTALYA'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Orman yangını büyümeden söndürüldü

ANTALYA'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangından yükselen dumanları görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangını ekipler büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangında vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise dumanların gökyüzüne kadar yükseldiği görüldü.

Kaynak: DHA