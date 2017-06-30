Antalya Open'da Finalin Adı Sugita ve Mannarino

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde devam eden Antalya Open ATP Tenis Turnuvası'nda tekler finali Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız Adrian Mannarino arasında oynanacak.



Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Serik'i bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Hotel tesislerinde bu sene ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde karşılaşacak isimler belli oldu. Günün ilk yarı finalinde dünya eski 8 numarası Kıbrıslı Marcos Baghdatis ile karşılaşan Japon tenisçi Yuichi Sugita, üçüncü sette 4-1 öndeyken rakibinin maçı bırakmasıyla finale ilerleyen isim oldu. Klasmanın 66'ncı basamağındaki Sugita, böylece ATP düzeyindeki ilk yarı finalinin ardından ilk finalini de Antalya'da yakaladı.



Tablonun alt kısmındaki yarı finalde solak tenisçi Fransız Adrian Mannarino'nun üstünlüğü vardı. Bir önceki turda 3 numaralı seri başı İspanyol Fernando Verdasco'yu saf dışı bırakan Mannarino, tecrübeli İtalyan Andreas Seppi'ye 6-4, 6-4'lük setlerle şans tanımadı ve finale yükseldi.



Yuichi Sugita ile Adrian Mannarino arasındaki Antalya Open tekler finali yarın saat 17.30'da başlayacak.



- Antalya