ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otomobilinin önce kapısına basarak, ardından da tavanına oturarak yolda ilerleyen sürücü ve yanındaki arkadaşına 9 bin 133 TL para cezası uygulandı.

ANTALYA'da otomobilinin önce kapısına basarak, ardından da tavanına oturarak yolda ilerleyen sürücü ve yanındaki arkadaşına 9 bin 133 TL para cezası uygulandı.

Korkuteli'de dün 07 FHS 49 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A., kapıyı açıp sol ayağıyla kapıya basarken, sağ eliyle de direksiyonu tutup ayakta duracak şekilde otomobili kullanmaya başladı. Bir süre sonra direksiyonu da bırakan R.A., arkasından kendisini cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşına poz verdi. R.A., tehlikeli bir şekilde seyir halinde devam ederken, otomobilin üzerine de çıktı ve iki ayağını sürücü tarafında bulunan açık kapıya uzatıp, tavanda oturdu. Yan koltuğunda bulunan arkadaşı ise sürücü koltuğuna gelerek önce cep telefonuyla gelen motosikletli arkadaşlarını çekti, daha sonra ise o da iki ayağını otomobilden dışarı sarkıttı. R.A. ve arkadaşı bir süre bu şekilde otomobille ilerlerken, rahat tavırları dikkati çekti.

'AYAKTA GENE KULLANIRIM'

Tehlikeli bir şekilde karayolunda seyreden R.A., sosyal medyada paylaştığı görüntüleri, 'Ayakta yine kullanırım', 'Otomatik şoförsüz hız sabitleyici Tofaş'tan daha fazlası' yazılarıyla paylaşırken, her yazının ardına ise gülen yüz ifadesi koydu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TEPKİLER SONRASI KALDIRDI

R.A., otomobille yaptığı tehlikeli sürüşü ve hareketleri ise sosyal medyasında müzik eşliğinde paylaştı. Ölüme meydan okunan görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tepki topladı. Bunun üzerine R.A., görüntüleri kaldırdı. Kaldırmasına rağmen bazı kullanıcıların videoları paylaşmaya devam etmesine sinirlenen R.A., tepki gösterdi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Tehlikeli araç kullanan sürücünün bulunması için Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan R.A. ile araçta bulunan A.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve 2 bin 833 lira trafik cezası olmak üzere toplamda 9 bin 133 TL ceza uygulandı.

ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise Esra Erol Hakan Altun Demet Akalın
Spor Cyle Larin Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:58:40. #1.14#

title