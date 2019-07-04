ANTALYA Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Nisan 2018 tarihinde Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan yayalara kadın sürücü N.S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şevket Tunç (84) ve Hatice Çevik hastaneye kaldırıldı. Şevket Tunç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü N.S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. N.S. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden Şevket Tunç'un yakınları, kazada ağır yaralanan Hatice Çevik ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık duruşmaya gelmedi. Kazayı gördüğünü iddia eden bir tanığın dinlenmesinin ardından, sanığın tutuksuz yargılamasının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Hayatını kaybeden Şevket Tunç'un yakınları, kazanın yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Kayıtta, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların, bir otomobilin çarpmasının ardından savruldukları görülüyor.

Kaynak: DHA