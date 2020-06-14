ANTALYA Ölümden dönen yavru yaban domuzu biberonla hayata tutundu Ölümden dönen yavru yaban domuzu biberonla hayata tutunduAntalya'da yaşayan Poyraz Altunlu, dağda annesi kayalıklar arasına sıkışan ve soğuktan ölmek üzere olan yavru yaban domuzuna sahip çıktı.

Ölümden dönen yavru yaban domuzu biberonla hayata tutundu

Antalya'da yaşayan Poyraz Altunlu, dağda annesi kayalıklar arasına sıkışan ve soğuktan ölmek üzere olan yavru yaban domuzuna sahip çıktı. Biberonla beslenen 40 günlük domuz 'Dora'nın, bahçedeki kedi, köpek ve tavuklarla arkadaşlığı renkli görüntüler oluşturuyor.

Antalya'da yaşayan turizmci Poyraz Altunlu, geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesindeki Kızılseki Mahallesi'ne yerleşti. Burada yapacağı işletmenin inşaatını tamamlayan Altunlu, etraftaki dağlarda yürüyüşe çıktı. O sırada kayalıklar arasına sıkışan yaralı yaban domuzu gören Altunlu, anne domuzu kurtaramayınca yanındaki iki yavru domuzu soğuktan ölmesinler diye yanına alıp evine getirdi. Yavruların yaralarını kapatıp besleyen Altunlu, bu sefer de anneyi sıkıştığı yerden çıkarmak için tekrardan dağa çıktı ancak sıkıştığı yerden kurtulan domuz kaçtı. Tesislerde bakılan yavru domuzlardan birisi ise aldığı yaralardan kaynaklı telef oldu. Diğer domuza 'Dora' ismini koyan Altunlu, bahçesinde bakmaya başladı.

Biberonla beslenen 40 günlük Dora'nın en yakın arkadaşı ise 'Siyam' isimli köpek oldu. Siyam ile biberondaki süt için çoğu zaman kavga eden Dora, tüm gün oyun oynadığı köpek ile akşamları sarılarak uyuyor. Dora, biberonla süt içerken ağzının kenarlarından dökülen sütü ise Siyam yalıyor. İkilinin süt içerken kavgaları ise seyirlik görüntüler oluşturuyor. Evcilleşen yavru domuz bu süre içinde ismine duyarlı hale geldi. 'Dora' diye seslenen herkese dönüp bakan domuz, çoğunlukla kendisini ölümden kurtaran Poyraz Altunlu'yu takip edip arkasından ayrılmıyor.

Yavru domuzun bahçedeki diğer hayvanlarla çok iyi anlaştığını söyleyen Poyraz Altunlu, "Annesi dağda sıkışmıştı. İki yavrusunu alıp getirdik ancak birisini kurtaramadık. Şu anda bizimle birlikte yaşıyor. Çok sevimli bir hayvan, bu kadar sevimli olduğunu bilmiyorduk. İsmini Dora koyduk. Dora, dağ ve zirve anlamına geliyor kendisi de çok güçlü olduğundan bu ismi verdik. Diğer hayvanlarımızla çok iyi anlaşıyor. Özellikle köpeğimizle çok iyi anlaşıyor, arkadaşlık ediyorlar. Birlikte yiyor, geziyor ve uyuyorlar" dedi.

Dora'yı şu an sütle beslediklerini belirten Altunlu, "Arada köpek maması da yiyor, seviyor. Büyüdüğü zaman sütü azaltacağız, doğal ortamında beslenmeye başlayacak. Bizimle bir süre yaşamaya devam edecek. Hemen doğaya saldığımız zaman insan canlısı olduğu için onlara yaklaşacak ve insanlar büyük ihtimalle onu öldürecektir. Yerimiz de müsait olduğu için şimdilik bizimle birlikte yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA