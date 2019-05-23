Antalya Öldürdüğü Arkadaşının Cesedini Kanala Atarken Yakalandı

Antalya'da birlikte alkol aldıkları Ayşe G. için kavga ettiği arkadaşı Sadık Cantürk'ü başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldüren Soner E., ifadesinde olay sırasında çok sarhoş olduğunu ve yaşananları hatırlamadığını söyledi. Evin kira parası yüzünden tartıştıklarını öne süren Soner E., Sadık Cantürk'ün bana odunla vurduğunu hatırlıyorum. Ondan sonrası yok bende. Gözümü açtığımda nezarethanedeydim dedi. Soner E. ile Ayşe G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suççlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA