Antalya okullar tatil mi, 22 Ekim Çarşamba Antalya okul yok mu?

Antalya okullar tatil mi, 22 Ekim Çarşamba Antalya okul yok mu?
Güncelleme:
22 Ekim Çarşamba günü Antalya genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 18 ile 25 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Peki, bu hava koşulları nedeniyle Antalya'da okullar tatil edilecek mi, öğrenciler için derslere ara verildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya'da yağışların sabah saatlerinden itibaren başlayıp gün boyunca yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi öngörülüyor. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 18 derece, en yüksek sıcaklık ise 25 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı ve ani bastıran yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, olumsuz hava koşulları sebebiyle 22 Ekim Çarşamba günü Antalya'da okullar tatil mi?

ANTALYA'DA YAĞIŞ TÜM İLÇELERİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Antalya merkezinin yanı sıra kentin birçok ilçesinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Finike ve Kaş genelinde gün boyunca aralıklarla yağış görüleceği tahmin ediliyor. İlçelerde hava sıcaklıklarının 15 ila 27 derece arasında değişmesi beklenirken, özellikle batı ve kıyı bölgelerinde yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği bildiriliyor. Akseki, Elmalı ve Korkuteli gibi yüksek kesimlerde ise hava daha serin olacak; en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık ise 21 derece civarında seyredecek.

Antalya okullar tatil mi, 22 Ekim Çarşamba Antalya okul yok mu?

22 EKİM ÇARŞAMBA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kentte olumsuz hava koşullarına rağmen Antalya Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yağışın etkili olacağı bölgelerde yetkililerin gün içinde yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor. Öğrenci ve velilerin Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

