ANTALYA Okulda klima ünitesinden yangın çıktı
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ANTALYA Okulda klima ünitesinden yangın çıktı

Okulda klima ünitesinden yangın çıktıAntalya'da bir okulda klima iç ünitesindeki arıza yüzünden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

02.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:39

Okulda klima ünitesinden yangın çıktı

Antalya'da bir okulda klima iç ünitesindeki arıza yüzünden çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Okulda maddi hasar meydana gelirken, itfaiye içeride bulunan dumanı tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez ilçesi yeni Mahallede bulunan Mobil İmam Hatip Ortaokulu'nun 1'inci katında çıktı. Sabah okula gelen görevliler, yoğun duman olduğunu fark edince itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede okula gelen polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Söndürülen yangının bir klima ünitesinde kaynaklandığı belirtilirken, ekipler dumanı tahliye etmek için uzun çaba sarf etti.

Maddi hasarın meydana geldiği okulda polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA Okulda klima ünitesinden yangın çıktı

Kaynak: DHA

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