Antalya okula gitmek için denizi geçiyorlar

08.10.2019 11:01

Okula gitmek için denizi geçiyorlar

Antalya'nın Demre İlçesi'ne bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan tarihi adıyla Simena Antik Kenti, bugünkü adıyla Kaleköy'de yaşamını sürdüren 6 öğrenci ile Kaş'a bağlı sahil Kılınçlı Mahallesi'nin sahilinde yaşamın sürdüren Cüce ailesinin oğlunun okul yolculuğu bir başka.

Demre'ye bağlı Kekova bölgesinde bulunan Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy, MÖ 4. yüzyıldan bu yana canlı yaşamın olduğu bir güzellik ve küçük bir Likya köyü olarak biliniyor. Cumhuriyet öncesi Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir huzur merkezi olarak görülüyor. Kaleköy'e her gün düzenli olarak Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan yatların mutlak uğrak noktalarından biri. Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle buradaki okul 2009 yılında kapandı ve taşımalı eğitime geçildi. Kara bağlantısı olmadığı için de öğrenciler okula deniz yoluyla gelip gidiyor.

TEKNE YOLCULUĞU SAAT 07.30'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tekne ihalesini alan kaptan Ali Efeoğlu yönetimindeki tekne hafta için her gün saat 07.30'da Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören öğrenciler için yola çıkıyor. Ali Efeoğlu yönetimindeki tekne her sabah saat 07.30'da Üçağız Mahallesi İskelesi'nden demir alıyor. Saat 7.55'de Keleköy'e komşu Kaş ilçesine bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden 2. sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alarak Kaleköy'e dümen kırıyor. Tekne saat 08.10'da ise Kaleköy'de iskelede bekleyen farklı sınıflardaki öğrenciler Ömür Karataş, Mehmet Doruk Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili ve Mehmet Tülü'yü alarak Üçağız Mahallesi'ne doğru yol alıyor.

Saat 08.35'te Üçağız Mahallesi'nde tekneden inen öğrenciler bu kez kendilerini bekleyen servis minibüsüyle Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'na gelerek derse giriyor. Öğrenciler, 19 kilometresi denizde olmak üzere her gün geliş gidiş toplam 25 kilometre yolculuk yapıyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DENETLİYOR

Deniz yolculuğunda öğrencilere zaman zaman denetim amacıyla Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ve Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor. Öğrenciler, doğa ve tarihi güzellikler arasında geçen deniz yolculuğu boyunca hep beraber şarkı söyleyerek zaman geçiriyor. Birlikte eğlenen öğrenciler, bu yolcuktan son derece keyif alıyor.

YOL YAPILMASINI İSTEMİYORLAR

Öğrencilerden Hasibe Vergili, tekne yolculuğu ile okulla gidip gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kaleköy'e yol yapılmasını istemediklerini belirten Vergili, Yol yapılırsa, mahallemizin doğallığı bozulacak. O zaman da turistler de gelmeyecektir. Hepimiz turizmle geçiniyoruz dedi.

Diğer bir öğrenci Pınar Demirel ise Arkadaşlarımla tekneyle okula gidip- geliyorum. Çok eğlenceli. Yolda şarkılar söylüyoruz. Giderken bazen de kitap okuyoruz diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Doruk Tezcan ise Tekne yolculuğu ile gitmek çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla şarkı söylüyoruz. Kaleköy'e yol yapılmasını da istemiyorum. Bu doğallığın bozulmasını istemiyoruz dedi.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ise şunları kaydetti

Kaleköy, karayoluyla ulaşımın olmadığı bir yer. Burada oturan öğrencilerimizi deniz yolu ile taşıyoruz. Bu uygulama 2009 yılından beri devam ediyor. On yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Zaman zaman biz de öğrencilerimize yolculuklarında eşlik ediyoruz. Hem öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz hem de tekneyi denetliyoruz.

Kaynak: DHA